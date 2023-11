Cerca de 300 vagas de trabalho estão abertas para a duplicação da BR-386, no trecho entre Soledade e Fontoura Xavier, no norte do RS. Os cargos são para os próximos três meses, mas a expectativa da concessionária CCR ViaSul, responsável pela obra, é de que 800 postos de trabalho sejam criados até a conclusão da rodovia, prevista para 2025.