A 9ª EmpregarRS reúne mais de 300 vagas de trabalho em Passo Fundo, no norte gaúcho, nesta sexta-feira (8). O evento gratuito que aproxima empregadores de profissionais em busca de recolocação no mercado começou às 8h e segue até as 14h na agência no Sine (Avenida Brasil, 651).