Passo Fundo terá Escola da Construção Civil com qualificação profissional gratuita

A prefeitura de Passo Fundo anunciou na terça-feira (18) a criação da Escola da Construção Civil, espaço destinado à qualificação profissional gratuita ao setor. A ação tem parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon).

A iniciativa vem na esteira da escassez de profissionais na construção civil de Passo Fundo. Com mais de cem empreendimentos em construção, a cidade tem alta demanda por profissionais na área. O próprio Sinduscon tem campanha em andamento para trazer jovens ao setor, hoje ocupado por trabalhadores com média de 40 a 55 anos.

A instituição será instalada em terreno de 5.200m² no bairro Cidade Nova, cedido pelo município por meio de contrato de concessão de uso. O espaço contará com salas de aula, laboratórios práticos e infraestrutura para atender a demanda crescente por mão de obra qualificada no município.

A iniciativa está alinhada com a Escola das Profissões e visa tanto jovens em busca do primeiro emprego quanto trabalhadores que desejam se especializar e ampliar oportunidades no mercado. Os cursos de capacitação gratuitos devem ser voltados para diferentes áreas da construção civil, como:

alvenaria

elétrica

hidráulica

pintura

carpintaria

acabamentos.

Acordo de cooperação

A criação da escola se dá por meio de um Acordo de Cooperação entre a prefeitura e o Sinduscon, que ficará responsável pela construção e gestão do centro de formação.

O contrato prevê que a entidade terá até 180 dias para encaminhar a licença de construção da escola e, após a aprovação, o prazo de dois anos para a conclusão da obra.

— A construção civil é um setor estratégico para a cidade, gerando empregos e movimentando a economia. Com essa escola, vamos garantir que mais pessoas tenham acesso à qualificação profissional e melhores oportunidades de trabalho — disse o prefeito Pedro Almeida.

