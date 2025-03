FGTAS/Sine faz feirão de vagas para mulheres em Passo Fundo

Para participar das vagas oferecidas pelo Sine, os candidatos precisam apresentar um documento com foto. Preferência das vagas é por mulheres. Gabriel Quadros / Agencia RBS

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no sábado (8), a agência FGTAS/Sine de Passo Fundo promove nesta sexta-feira (7) um mutirão de vagas para mulheres. Elas terão preferência na seleção.

A ação oferece mais de 130 oportunidades de emprego e realiza entrevistas tanto no Sine quanto no RH da Comercial Zaffari (veja os detalhes abaixo). O mutirão segue até as 16h.

As vagas disponíveis abrangem diversas áreas, como saúde, limpeza, produção e consultoria de dados. Ao longo do dia, duas empresas estarão na agência do Sine para realizar entrevistas: o Comercial Zaffari e outra da área da saúde.

— Temos diversas vagas com o objetivo de fazer com que muitas mulheres saiam daqui já empregadas — disse o coordenador da agência FGTAS/Sine, Cassiano Paim Bandeira.

Para participar do mutirão de vagas, as candidatas devem apresentar um documento oficial com foto. O FGTAS/Sine não recebe currículos, pois faz a intermediação dos trabalhadores com as empresas.

Serviço