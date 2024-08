Nesta quarta-feira (7), cerca de 920 alunos de 18 escolas municipais de Passo Fundo, no norte do RS, começaram atividades de tempo integral. A parceria da Secretaria de Educação com a Universidade de Passo Fundo (UPF) insere os estudantes dos sextos anos em projetos interdisciplinares, atividades extracurriculares e oficinas pedagógicas que complementam o currículo escolar.