Biblioteca Municipal de Passo Fundo recebe mil novos livros; veja como ter acesso 

Acervo tem cerca de 23 mil obras. Eduarda Costa / Agencia RBS

A Biblioteca Municipal Arno Viuniski de Passo Fundo, no norte do Estado, inicia o ano com novidades no acervo: mais de mil novas obras passaram a fazer parte das prateleiras, entre repasses do Estado, prefeitura e doações.

Entre as novidades, títulos que fazem sucesso nas livrarias da cidade, como as autobiografias da cantora Rita Lee, o romance premiado pelo Jabuti em 2024 Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Junior, e títulos estrangeiros como A Empregada e As Musas.

— A maioria das novidades são de romance de literatura estrangeira, mas também temos de literatura brasileira. Também recebemos títulos da TAG Livros, numa parceria do Estado, e também recebemos livros infantis, doados durante a nossa Feira do Livro — explica a coordenadora do local, Vanessa Hickmann.

Das cerca de mil obras recebidas, 600 são livros novos, comprados pela prefeitura ou doados pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP). Os demais foram repassados pelo Estado, em ação em parceria com a TAG Livros, que ajudou bibliotecas atingidas pela enchente, e direcionou o restante aos demais municípios gaúchos, como Passo Fundo.

— No ano passado foi feito um levantamento das bibliotecas públicas do Estado, e nós fomos cadastrados e passamos a fazer parte do sistema estadual. Foi através dele que fomos contemplados com tantas obras, e estamos participando de atividades e eventos que eles fornecem. Estamos mais 'inseridos' no sistema — comenta Vanessa.

Como ter acesso à Biblioteca Municipal de Passo Fundo

O acervo da biblioteca municipal conta com aproximadamente 23 mil livros cadastrados. Eles estão disponíveis para empréstimo para qualquer pessoa. Basta realizar um cadastro ao apresentar RG, CPF e um comprovante de residência.

Para ter acesso à consulta de acervo online, basta incluir o nome do autor ou do livro e buscar pela unidade na biblioteca. No mesmo sistema, é possível fazer renovações e outros serviços se o usuário tiver login e senha cadastrados na biblioteca. O cadastro é sempre feito presencialmente e de forma gratuita.