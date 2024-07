Cerca de 950 alunos dos sextos anos das escolas municipais de Passo Fundo, no norte gaúcho, devem passar a ser estudantes do turno integral a partir da primeira semana do mês de agosto. Os alunos terão três dias de atividades em turno oposto oferecidas no campus da Universidade de Passo Fundo (UPF), que venceu licitação da prefeitura.