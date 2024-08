Livros Passeadores Notícia

Curso de Letras da UPF retoma projeto que leva sacolas de livros às escolas de Passo Fundo e região

Instituições podem solicitar kits com obras literárias através do e-mail do projeto. Seleção é feita por estudantes extensionistas de graduação e pós-graduação da universidade

02/08/2024 - 15h43min Atualizada em 03/08/2024 - 09h09min