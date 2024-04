Entre risos e abraços, cinco alunos da rede municipal de Passo Fundo, no norte gaúcho, decolaram rumo a novas experiências na tarde desta sexta-feira (12). Eles embarcaram no Aeroporto Lauro Kortz com destino à Suíça na segunda edição da Missão Cidade Educadora, uma viagem de estudos que segue até 22 de abril.