Ao menos 1.001 estudantes do Ensino Médio da rede estadual de Passo Fundo, no norte gaúcho, são beneficiados pelo Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro do governo federal. A ajuda serve para incentivar que os alunos permaneçam matriculados e concluam os estudos. Em todo o Estado são 66,7 mil estudantes, conforme levantamento da Caixa.