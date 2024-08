A implosão dos prédios da Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa) de Passo Fundo, previsto para acontecer no domingo (11), vai contar com um sistema de detonador eletrônico, que é inédito no Brasil. A informação é do consultor técnico em explosivos, Fernando Golin Freitas, que atua no local.