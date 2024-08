Empresas do ramo agrícola de Passo Fundo e região estarão na 47ª edição da Expointer, a maior feira da agropecuária da América Latina, entre 24 de agosto e 1º de setembro. Na primeira edição depois da enchente que causou mortes e estragos no Rio Grande do Sul, a expectativa é prospectar novos clientes e ampliar o faturamento em Esteio.