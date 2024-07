Após anúncio da Petrobras sobre aumento no preço da gasolina e no GLP, empresas de Passo Fundo, no norte do Estado, já começaram a aplicar o reajuste no valor cobrado aos consumidores. Na manhã desta terça-feira (9), o litro mais caro de gasolina na cidade chegava ao valor de R$ 6,26 e o de gás de cozinha a R$ 123.