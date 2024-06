Mesmo com redução na taxa de juros pelo Banco Central, fixada em 10,5% no mês passado, empresários de Passo Fundo ainda não viram baixar o valor das suas dívidas. São 8,7 mil empresas inadimplentes na cidade, cada uma com dívida média de R$ 24,7 mil até março, total que chega a R$ 216 milhões — aumento de 20% em um ano, conforme dados do Serasa.