A chegada do frio geralmente tem reflexo positivo no comércio, principalmente na venda de roupas e outros artigos de inverno, mas este ano deve ser diferente. Mesmo com as baixas temperaturas, os lojistas de Passo Fundo devem sentir os consumidores comprando menos. A explicação está no cenário difícil enfrentando pelo Estado que traz reflexos também para a economia da Região Norte, uma das menos atingidas pelas cheias.