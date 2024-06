No calendário falta pouco mais de 20 dias para o início do inverno, mas na prática, as baixas temperaturas já chegaram. A quinta-feira (30) teve mínima de 6º, com sensação de 2,8º em Passo Fundo. E é o frio intenso que tem movimentado o mercado da lenha. Segundo empresários, as vendas já superam todo o inverno de 2023.