O feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (30) pela igreja católica, foi marcado por demonstrações de fé no norte do RS. Em Passo Fundo, mais de 60 voluntários participaram da tradicional confecção de tapetes, no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Já em Marau, foram montados 99 tapetes ao redor da Praça Doutor Elpídio Fialho.