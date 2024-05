Mesmo com tempo instável e perigo de chuva intensa, os passo-fundenses passaram a movimentar o comércio, neste sábado (11), em busca de presentes para o Dia das Mães. O aumento com a proximidade da data, que já é esperado anualmente, teve um ponto diferente neste ano: muitos não sabiam se estariam junto da mãe na data, por conta das chuvas e do bloqueio das rodovias devido às enchentes.