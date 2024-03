Alternativas que tornem o produtor menos dependente do clima fazem parte das soluções para o campo apresentadas na 24ª edição da Expodireto Cotrijal, que acontece em Não-Me-Toque, no norte gaúcho, até sexta-feira (8). Dentre as tecnologias estão a irrigação e a agricultura de precisão, que avançam conforme cresce a busca por melhorias em meio à crise ambiental e desafios de sustentabilidade.