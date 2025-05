Passo Fundo segue tendência do RS e tem recorde na abertura de novas empresas

Setor de comércio é o segundo na lista de empresas abertas em Passo Fundo no primeiro trimestre de 2025.

Passo Fundo , no norte gaúcho, teve mais de 2 mil empresas abertas de 1º de janeiro a 31 de março deste ano — a maioria microempreendedores individuais (MEIs).

Ao todo, foram 1.515 novos MEIs, mais que os 1.144 abertos no mesmo período do ano passado. Passo Fundo também teve 505 novas empresas de sociedade limitada (com dois ou mais sócios) e 24 novos empresários individuais.