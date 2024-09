Pilchados, com o chimarrão nas mãos e um orgulho que não cabia no peito, os gaúchos compareceram ao Desfile Farroupilha deste sábado (21), em Passo Fundo, no norte gaúcho. Por causa do mau tempo, o desfile que aconteceria no feriado foi transferido e com isso, o público pôde participar. Cerca de 500 cavalarianos de onze entidades tradicionalistas participaram do evento.