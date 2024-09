Dormir com o penteado preparado, acordar cedo, acompanhar as agendas da invernada do CTG, ir à escola, aproveitar o intervalo para estudar para concursos e fazer aulas de tradicionalismo à noite: essa rotina apertada foi sonhada e conquistada pela adolescente Ana Clara Castaman Carniel, a 1ª prenda juvenil da 7ª Região Tradicionalista do Rio Grande do Sul.