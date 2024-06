Uma marca criada em Passo Fundo, no norte gaúcho, tem ganhado destaque no cenário nacional ao vestir artistas reconhecidos em todo o país como Anitta, Pablo Vittar e Pocah. Com roupas e acessórios feitos com tecidos reutilizados, a Collab Handmade tem como característica marcante o uso de aplicações e peças únicas.