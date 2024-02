Aos 31 anos, Matheus Soares já realizou o maior sonho da carreira: fazer parte da banda do Gusttavo Lima, um dos principais nomes do sertanejo no país. Nascido em Horizontina, no norte gaúcho, o baixista mudou-se para Passo Fundo aos 16 anos, antes de morar em Goiânia para seguir carreira nacional no sertanejo.