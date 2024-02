Com sambas-enredo sobre a cultura cigana e arte circense, as escolas de samba Acadêmicos do Chalaça e União da Vila voltam a desfilar pela Avenida Sete de Setembro no Carnaval de Rua de Passo Fundo, no norte do RS. O desfile está programado para 16 de março, em frente ao Parque da Gare.