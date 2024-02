Duas das três escolas de samba de Passo Fundo se habilitaram no edital que vai destinar R$ 150 mil para o Carnaval de Rua da cidade. As escolas Acadêmicos do Chalaça e União da Vila receberão o recurso da prefeitura de Passo Fundo para entrar na Avenida Sete de Setembro com carros alegóricos e fantasias em 16 de março.