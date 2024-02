O norte do RS entra em ritmo de festa com atrações em Passo fundo, Erechim, Ciríaco e Vila Maria que prometem envolver todas as idades. Confira a agenda cultural e programe-se para aproveitar os diferentes eventos que acontecem a partir desta sexta-feira (10) e seguem até a próxima terça (13), movimentando o feriadão de Carnaval.