Uma vida passando onze meses no frio da Finlândia, para no mês de dezembro trabalhar duro: anotar pedidos de presentes, dar colo e conferir o comportamento das crianças. Estas são as funções relatadas anualmente pelos pais e responsáveis dos pequenos, sobre a vida do bom velhinho. Mas qual será a verdadeira história por trás de quem representa o Papai Noel e ajuda a manter o Natal vivo em Passo Fundo?