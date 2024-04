Em Lagoa Vermelha, município de 27,6 mil habitantes do norte gaúcho, churrasco é coisa séria. Desde 2021, a cidade é oficialmente a Capital Nacional do Churrasco e, para manter o status e a tradição, desenvolve projetos e trabalhos desde o público infantil até bovinos de corte. A iguaria é lembrada nesta quarta-feira (24), quando se comemora o Dia do Churrasco.