Comércio e serviços de Passo Fundo operam com horário especial durante o fim de semana e feriado de Ano Novo. Neste ano, a virada para 2024 vai acontecer na noite de domingo (31), com o primeiro dia do ano em uma segunda-feira (1º). Em função do feriadão, alguns estabelecimentos podem alterar o horário de funcionamento nos próximos dias.