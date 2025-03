Expodireto Cotrijal abre nesta segunda-feira com edição que une história e tecnologia para celebrar 25 anos

Parque reúne mais de 600 expositores. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os olhares do agronegócio brasileiro se voltam para o norte gaúcho a partir desta segunda-feira (10) com a abertura dos portões do Parque da Expodireto, em Não-Me-Toque. Com expectativa de circulação intensa de público e oportunidades de negócios, a edição deste ano celebra os 25 anos da Expodireto Cotrijal.

Em diferentes espaços do parque com mais de 600 expositores, os temas da produção vegetal e animal, sustentabilidade e inovação estarão entre as discussões e atividades que integram a programação até sexta-feira (14). A abertura oficial acontece às 9h, no Auditório Central.

— A Expodireto é feita não só para vender na hora, mas para mostrar o que se tem, o potencial, as tecnologias, tanto na parte de máquinas quanto também em outras áreas, na produção vegetal, produção animal, além do conhecimento nas palestras e debates. Há 25 anos, não imaginávamos que avançaríamos tanto na tecnologia para o campo, daí o papel tão importante da feira — afirma o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

Apesar de não projetar números para a edição, a organização trabalha com os recordes atingidos em 2024, quando a feira reuniu 377 mil visitantes e movimentou mais de R$ 7,9 bilhões em negócios.

Economia e desenvolvimento

Na terça-feira (11), o destaque é o 35º Fórum Nacional da Soja, que vai abordar a influência de países como Índia e China no setor, além de prospecções para os mercados de soja e milho na safra 2024/2025. As discussões também devem girar em torno do clima, diante de um cenário de falta de chuva que impacta o Estado.

— Estamos preparados para receber nosso público mesmo em meio ao calor, com arborização e espaços de conforto. O público não ligado ao agronegócio também tem a oportunidade de participar da programação e entender a importância do setor — destacou o presidente da Cotrijal Nei Manica, em entrevista à Rádio Gaúcha.

No espaço da Emater-RS, o turismo rural ganha destaque com programação diária sobre as tendências do setor, que conquista espaço como economia alternativa e opção de lazer. Além disso, a Arena Agrodigital promete inovações e debates sobre as possibilidades da inteligência artificial no campo.

A Expodireto Cotrijal também será palco de Audiência Pública do Senado, na qual deve ser discutida a securitização de operações de crédito rural para produtores afetados por eventos climáticos extremos. O objetivo da iniciativa é renegociar as dívidas com prazos e juros compatíveis.

— Estaremos ao lado dos produtores para encontrar uma solução diante desse cenário de dificuldades. Fomentar esse debate e levá-lo adiante é de grande importância neste momento — completa Schroeder.

Edição de 2024 quebrou recorde de público. Jefferson Botega / Agencia RBS

Pavilhão Internacional

O Pavilhão Internacional receberá representantes de 70 países e terá a maior quantidade de empresas estrangeiras expositoras na história da Expodireto Cotrijal, com destaque para a participação de empreendimentos de China, Itália, Alemanha, Índia, Polônia e Uruguai.

A grande novidade da área é a participação inédita de uma delegação da Índia, que também contará com um estande na Área Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Indo Brasil.

O Pavilhão Internacional também sediará o 6º Seminário China/Brasil da cadeia de suprimentos da Agricultura, Pecuária e Alimentação. O auditório do International Point também terá uma série de eventos e debates, com palestrantes do Brasil e do Exterior.

Agricultura Familiar

O Pavilhão da Agricultura Familiar contará com 222 expositores, sendo 75% agroindústrias e 25% empreendimentos de artesanato. Entre os expositores, também encontram-se produtores de flores e plantas, além de comunidades indígenas.

Os visitantes poderão encontrar no pavilhão uma grande variedade de produtos, incluindo pães, geleias, sucos, salames, queijos, mel, vinhos e cachaças.

Programação

A abertura da feira está marcada para as 9h, no Auditório Central. Devem participar autoridades entidades representantes do agronegócio e delegações internacionais.