Por Nutianne Camargo Schneider, gastroenterologista, endoscopista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia – Capítulo RS

Março Azul é o mês de conscientização da prevenção do câncer de intestino. No Brasil, as sociedades médicas têm se unido para alertar a população.

Provavelmente, cada um de nós conhece alguém com este câncer

O câncer de intestino é o segundo mais comum nos homens, atrás apenas do câncer de próstata, e o mais comum em mulheres depois do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), anualmente mais de 45 mil pessoas receberão esse diagnóstico no Brasil. Provavelmente, cada um de nós conhece alguém com este câncer.

O câncer de intestino, como qualquer câncer, tem início silencioso. Não avisa. Sintomas como dores abdominais, alteração do funcionamento intestinal tanto para diarreia quanto para prisão de ventre, sangue nas fezes, cansaço e emagrecimento ocorrem quando a doença já está instalada.

Na doença com metástases, isto é, lesões tumorais além do intestino, a sobrevida em cinco anos é menor do que 20%. Ao passo que, quando é diagnosticado em suas fases iniciais, a cura pode ser alcançada em até 95% dos casos. E o melhor, sem a necessidade de tratamentos cirúrgicos, quimioterapia ou radioterapia. Aí entra o Março Azul.

Precisamos mostrar a importância do exame de colonoscopia. Durante a colonoscopia, podemos diagnosticar e tratar o câncer. A remoção da lesão cancerígena em fase inicial pode ocorrer na colonoscopia!

Anteriormente a colonoscopia de rastreamento era indicada a partir dos 50 anos, porém com o aumento de casos em jovens hoje é preconizado iniciar aos 45 anos. Naqueles que possuem história de câncer de intestino na família, doenças inflamatórias intestinais ou síndromes cancerígenas hereditárias, o rastreamento deve se iniciar mais cedo.

Temos que virar essa estatística. Manter hábitos de vida saudáveis como: alimentação rica em fibras, frutas e verduras, evitando ultraprocessados e álcool; prática de exercícios físicos regulares; cessação do tabagismo e a realização de colonoscopia devem ser incentivadas sempre.