Oncopreservação: conversa essencial com pacientes

A cada ano mais jovens são diagnosticados com algum tipo de câncer — entre 1999 e 2019, o salto foi de quase 80% na incidência em pessoas com menos de 50 anos. Este cenário levanta questões cruciais sobre o impacto do tratamento oncológico, especialmente para mulheres em idade fértil que desejam engravidar (ou têm dúvidas), pois o tratamento do câncer pode impactar a fertilidade — metade das pacientes entre 30 e 35 anos ficam inférteis.