As crianças em primeiro lugar

Cada real investido na primeira infância retorna entre sete e 13 vezes a mais em benefícios econômicos e sociais, segundo a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal . Esse investimento reduz desigualdades, promove oportunidades e previne custos sociais de ciclos de pobreza e exclusão. Por outro lado, a negligência gera impactos negativos, como maior gasto público com saúde, segurança e assistência .

No Brasil, mais de 18 milhões de crianças estão nessa faixa etária, e mais de 55% vivem em famílias de baixa renda, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Um terço enfrenta insegurança alimentar, segundo o IBGE. A falta de nutrição e estímulos adequados impacta o desempenho escolar, aumentando a evasão e perpetuando a exclusão social.