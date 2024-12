Gestão escolar em risco

Por Guilherme Stumpf, advogado especialista em Direito Administrativo do Weber Advogados

Porto Alegre enfrenta problemas estruturantes na educação municipal: índices ruins no Ideb e filas de crianças aguardando vagas em creches . É preciso estar atento para que, no afã de resolver esses problemas, não se institucionalize retrocessos.

Desde 2020, Porto Alegre conta com uma legislação moderna que enfrentou o problema do corporativismo na escolha de dirigentes escolares. Antes, os professores tinham peso decisivo na escolha, excluindo os pais do processo e tornando os diretores reféns de interesses corporativos.