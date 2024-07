Tem sido desastrosa, para o país e para o próprio governo, a sequência de entrevistas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrando-se hesitante quanto à responsabilidade fiscal e repetitivo nos ataques ao Banco Central (BC), personificados no chefe da autarquia, Roberto Campos Neto. É uma rajada de tiros no pé. Fica difícil entender a razão da reiteração de Lula, uma vez que o resultado visível é um impulso ainda maior na alta do dólar, junto à piora das expectativas econômicas. As consequências são o oposto do que o presidente diz querer. Ganham apenas os especuladores e os rentistas, que o governo costuma condenar.