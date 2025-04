Grupo caxiense apresenta espetáculo em tributo a Adele, no UCS Teatro

O espetáculo Especial Adele - Tributo chega ao UCS Teatro no dia 26, a partir das 20h, em Caxias do Sul.

A produção idealizada pelo grupo caxiense Triadi Música conta com Paola Delazzeri no vocal, ao piano o músico Jackson Macedo e na produção musical, arranjos e cordas Johnatan Macedo. O Especial Adele também conta com participações de músicos convidados para completar o espetáculo como violinista, baixista, baterista, violonista e backing vocals.