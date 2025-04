Sobrevivente ficou mais de uma hora e meia embaixo de ônibus da UFSM que tombou, diz bombeira voluntária

Veíuclo foi retirado do local do acidente no sábado (5). André Ávila / Agencia RBS

Um dos ocupantes do ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que tombou em uma ribanceira, no acesso a Imigrante, no Vale do Taquari, ficou uma hora e 30 minutos prensado embaixo do coletivo até ser resgatado, conforme a comandante dos bombeiros voluntários do município, Caroline Hauschild. Sete pessoas morreram.

— Ficou cerca de uma hora e meia com a estrutura do ônibus prensando ele, em cima. Foi mantido pelas equipes médicas com vida e retirado depois de uma hora e meio debaixo da estrutura do ônibus — afirmou a bombeira voluntária.

O veículo transportava estudantes e professores do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM na manhã de sexta-feira (4). O grupo iria realizar uma visita técnica ao Cactário Horst.

Conforme as autoridades, 26 pessoas ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas para hospitais em Teutônia, Estrela e Lajeado. Na manhã desta segunda-feira (7), oito seguiam hospitalizadas.

Durante o resgate, os socorristas utilizaram retroescavadeira para estabilizar o veículo e evitar novos deslizamentos. A principal hipótese levantada é falha nos freios. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar oficialmente as causas.

Os feridos

Hospital de Caridade (Santa Maria)

Denise Estivalet Cunha e Fernanda Gonçalves de Menezes estão estáveis, conforme última atualização da instituição de saúde.

Hospital Universitário de Santa Maria

Terezinha Maria Vendrusculo, Gabriela Dalcin Marques e Karina Vieira Dias Rego estão estáveis e não correm risco de morrer, segundo boletim da manhã desta segunda-feira (7)

Hospital Bruno Born (Lajeado)

Marília Milani, Emerson Andrade dos Santos e Eliane Ravazi Matos estão hospitalizados no local. Todos estão estáveis.

As vítimas

Dilvani Hoch , de 55 anos

, de 55 anos Elizeth Fauth Vargas , de 71 anos

, de 71 anos Fátima Copatti , de 69 anos

, de 69 anos Flavia Marcuzzo Dotto , de 44 anos

, de 44 anos Janaina Finkler , de 21 anos

, de 21 anos Marisete Maurer , de 54 anos

, de 54 anos Paulo Victor Estefanói Antunes, de 27 anos

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 11h15min da sexta-feira, na Estrada Acesso Rota do Sol. Segundo informações preliminares da Brigada Militar, o ônibus ficou sem freio e caiu em um declive.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o coronel Samaroni Zappe afirmou que, após sair da rodovia, o veículo percorreu um longo trajeto antes de parar. O coletivo teria tombado mais de uma vez.

Havia 33 pessoas na excursão. Entre os ocupantes do veículo estavam o motorista do ônibus, dois professores e estudantes do curso de Paisagismo.