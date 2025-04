Nossa resiliente indústria

A indústria brasileira obteve em 2024 um avanço de 3,1% . Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a indústria de transformação alcançou em 2024 o melhor resultado de faturamento dos últimos 14 anos. A política fiscal expansionista, mesmo com uma política monetária contracionista, a demanda interna crescente e o amplo crédito ao consumo permitiram a expansão de um setor que já representou 40% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional na década de 1980, mas hoje, apenas 10,8% .

A indústria gaúcha terminou o ano de 2024 com uma queda de 0,4% em relação a 2023. Não fosse a tragédia climática, a indústria gaúcha praticamente recomporia parte do forte resultado negativo de 2023 (-4,0%).

No Rio Grande do Sul, a indústria emprega 25,8% do total de trabalhadores com carteira assinada. Ainda é ela a que paga os melhores salários médios. Os municípios com forte participação industrial em seu PIB, via de regra, são aqueles que apresentam os melhores indicadores sociais.