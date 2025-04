Kadão: uma conversa sobre a força, o tempo e os netos

A sexta-feira (4) à noite marcou o início de uma das tarefas mais dolorosas que tive de enfrentar desde que voltei ao jornal onde comecei como fotógrafo. Ela se estendeu até o sábado e, hoje, a tristeza ainda paira por aqui como fumaça que arde os olhos e dificulta a respiração. Diferente do cheiro doce que exalava do cachimbo, tão presente em sua vida quanto a câmera fotográfica. Despedir-se do Kadão, ocupando hoje a cadeira que ele sentava neste jornal, está sendo bem difícil.

Em breve se completarão três meses que voltei para a Zero Hora. Aqui, iniciei minha carreira. E aqui conheci um cara que não me ensinou apenas a fazer fotografia, mas a ser fotógrafo. E este texto não é sobre mim. É apenas um muito obrigado!

Ricardo Chaves, que nos deixou na última sexta-feira, era o melhor contador de histórias que conheci. Fazia isso com maestria – com ou sem sua câmera fotográfica. Era seu jeito de viver. E de nos encantar. Como enfeitiçados, passávamos horas ouvindo suas aventuras.

O Kadão brizolista fotografou tão bem a intimidade de um político sobre a grama de uma fazenda no país vizinho, como a volta dele após seu exílio. Viajou ao redor do mundo retratando desde líder revolucionário socialista na ilha cubana até a derrocada desse regime com o fim da União Soviética.

Viu o início da carreira de uma top model do interior do Rio Grande do Sul e testemunhou a quase posse de um presidente eleito indiretamente, que só subiu a rampa do Planalto carregado dentro de um caixão. E Kadão viu muitas outras coisas.

Há também a famosa imagem de um menino que furou a segurança durante uma visita papal e se colocou ao lado de autoridades em Goiânia – pés enfileirados e diferentemente calçados – às margens de um tapete vermelho. Kadão sempre se emocionava ao contar dessa foto. Porque o Kadão era isso: coração.

E foi desse jeito que nos ensinou — a mim e a todos que tiveram a sorte de compartilhar sua existência — a ter carinho e respeito para onde apontávamos nossa câmera. Pessoas e histórias que deveriam ser tratadas com dignidade. Kadão formou nosso caráter. A fotografia que nos aprimorou foi o bônus.

Eu estava sentindo uma espécie de vergonha de ir encontrá-lo. Queria contar sobre o convite que aceitei de coordenar a editoria de fotografia que ele comandou melhor do que todos. Tinha medo de que ele imaginasse qualquer espécie de comparação estúpida. Que eu pensasse essa insanidade. Porque sempre me foi óbvio que não há como ser o Kadão, mas ir visitá-lo para dar a notícia, tinha, na minha cabeça, de deixar isso claro.

E, por sorte, no dia 21 de março eu tive coragem de ir visitá-lo. E ainda bem que fui. Nas mais de duas horas de conversa tudo que ouvi dele foi carinho. Com sua generosidade, me deu conselhos, desde como respirar nas tensões da redação até quando lhe mostrei uma cópia impressa de um e-mail que ele escreveu há mais de 15 anos. Ele leu e tratou o conteúdo como se não fosse nada, mesmo tendo sido um empurrão gigantesco na minha carreira profissional.