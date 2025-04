Guarani terá elenco reformulado para a estreia na Série C

Após dois meses sem jogos oficiais, o Guarani está pronto para iniciar sua jornada na Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia do time campineiro está marcada para o próximo domingo, às 16h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, contra o Maringá-PR. E a equipe chega com uma cara nova após mudanças importantes no elenco.

Com o fim da campanha no Campeonato Paulista, em fevereiro, o Guarani passou por uma reformulação significativa. Dois titulares deixaram o clube: o goleiro Gabriel Mesquita foi negociado com o Paysandu para disputar a Série B, enquanto o atacante João Marcelo foi vendido ao Atlético-MG. Além deles, outros jogadores do grupo também se despediram.

O meia Matheus Régis se transferiu para o Botafogo-SP e o jovem Yan Henrique foi emprestado ao Internacional para reforçar o time sub-20 no Brasileirão da categoria. Para repor as saídas e aumentar a competitividade interna, o departamento de futebol do Guarani agiu rapidamente no mercado. Até o momento, cinco reforços foram anunciados.

São eles o lateral-direito JP Galvão (ex-Inter de Limeira), o lateral-esquerdo Kaio Crisitian (ex-Grêmio Prudente), o meia Pablo Baianinho (ex-Vitória), o atacante japonês Ryuta Takahashi (ex-Gamba Osaka) e o também atacante Lucas Macedo (ex-Belenenses-POR).

A diretoria ainda busca novas contratações. A prioridade no momento é um goleiro para suprir a saída de Gabriel Mesquita. Um dos nomes em avaliação é o de Léo Coltro, ex-Náutico, que pode reforçar também o setor defensivo.

O técnico do clube contará com um elenco mesclando juventude e jogadores em busca de afirmação no cenário nacional. A aposta é em um grupo competitivo, com peças versáteis, capazes de entregar intensidade e comprometimento tático ao longo da temporada.

A Série C será disputada em turno único na primeira fase, com os oito melhores avançando para dois quadrangulares. Por isso, cada ponto é crucial, especialmente nas partidas em casa, como a que marca a estreia do Guarani.

Confira o elenco do Guarani para o início da Série C:

Goleiros: Fred Conte e Emerson Júnior;

Zagueiros: Alan Santos, Raphael Borges, Márcio Silva, Lucas Rafael, Titi, Pedro Manoel;

Laterais: Lucas Justen, Cauê Raphael, Emerson Barbosa, Vinicius Kauê, JP Galvão, Kaio Cristian;

Volantes: Nathan Camargo, Anderson Leite, Daniel Henrique, Mateus Sarará, Caio Mello, Vinicius Yuji;

Meio-campistas: Pablo Baianinho, Isaque, João Victor, Giva;