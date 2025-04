Ato pró-Bolsonaro na Paulista tem batom inflável gigante, gritos por anistia e presença de governadores

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (6), para um ato com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e em defesa do próprio ex-mandatário, réu sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado. A manifestação política foi convocada sob o argumento de defender a anistia dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em Brasília.