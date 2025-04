Economia de Caxias do Sul tem alta de 1% no primeiro bimestre de 2025

Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira. Marcos Cardoso / agencia RBS

A economia de Caxias do Sul teve alta de 1% no primeiro bimestre de 2025 na comparação com o mesmo período de 2024. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (7) pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

No período, houve uma ascensão do setor de serviços com 7,6%, enquanto a indústria e o comércio apresentaram redução de 2,3% e -0,2% respectivamente. Assim, o resultado do indicador foi um aumento de 1%. No indicador "acumulado 12 meses", a atividade econômica mostra avanço de 5,7%. Ao se analisar individualmente por setor, o crescimento do setor de serviços foi o mais expressivo com 12,1 %, seguido pela indústria, que cresceu 3,5% e o comércio em ascensão com 1,4%.

— O que notamos no aspecto de tendência é uma acomodação no ritmo de crescimento, não só aqui mas a nível Brasil e do mundo também — avalia o diretor de economia, planejamento e estatística da CIC, Tarciano Mélo Cardoso.

*O quadro reúne os dados resultantes de diversos levantamentos, que analisam cada setor com base na respectiva representatividade na economia do município, por isso, não cabe neste quadro fazer o cálculo dos valores das colunas para se obter o resultado final do respectivo mês em questão, no caso, fevereiro de 2025. CIC Caxias / Divulgação

Na comparação de fevereiro com o mesmo mês do ano passado, houve uma queda de -0,8% na economia da cidade — o dado foi puxado por uma retração de -5,8% na indústria. Comércio e serviços, com 1,5% e 6,9%, respectivamente, tiveram números positivos.

Já ao analisar fevereiro contra janeiro de 2025, a economia caxiense teve uma leve elevação, de 0,8%. No período, o comércio teve alta de 3%, e a indústria de 0,6%, enquanto os serviços caíram -0,1%.

Para 2025, Tarciano não espera que Caxias do Sul cresça tanto quanto foi no ano passado em comparação com 2023.

— Temos uma expectativa de que no decorrer do ano vamos ter uma economia uma pouco mais lenta, mas não negativa — projeta o economista.

Otimismo no comércio

Fevereiro trouxe uma boa notícia para o varejo de Caxias do Sul, marcando o primeiro aumento nas vendas de 2025. Houve um incremento de 3% na comparação com janeiro, e de 1,5% ao comparar com fevereiro de 2024. Além disso, foi registrado um crescimento de 1,35% nos últimos 12 meses. A variação acumulada de 2025 apresenta uma ligeira queda de -0,18%.

Os números surpreenderam o economista da CDL Mosár Leandro Ness. Conforme ele, a principal justificativa para a alta foram as boas vendas em ambos os setores, tanto no ramo duro - com máquinas agrícolas - e no mole - como papelarias e brinquedos.

— O comércio depende da venda de implementos, de veículos, da venda pesada. E teve o efeito volta às aulas, que não fica restrito somente aos serviços escolares, ele irradia para toda a economia — avalia Ness.

Mesmo assim, o economista acredita que a perspectiva para os próximos meses é uma incógnita. Mas há esperança com vendas de Páscoa em abril, Dia das Mães em maio e Dia dos Namorados em junho:

— De uma maneira geral, o consumo no Brasil está aquecido, mas a nossa preocupação é quanto tempo esse consumo vai se manter.

Mais contratações, menos demissões

Pelo segundo mês seguido, Caxias do Sul registrou mais contratações do que demissões. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) indicam que o município abriu 2.329 vagas com carteira assinada em fevereiro. Quatro dos cinco setores analisados pelo governo federal ficaram no azul. Em janeiro, o saldo foi de 1.471 vagas.

Tarciano Cardoso, diretor da CIC, ressalta os bons números da geração de empregos, principalmente pela indústria:

— Todos os setores foram positivos, até em serviços que tivemos negativo em janeiro contra dezembro (de 2024), e também de fevereiro contra janeiro. Precisamos entender esses movimentos e, talvez, março venha com essa reposta — comenta.

