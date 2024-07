Responsabilidade na busca por votos

Era esperado que o tema da adaptação às mudanças climáticas e das medidas para mitigar as consequências de eventos meteorológicos extremos fosse uma das principais pautas da eleição municipal de 2024. Este espaço tratou dessa questão em novembro último, após os três episódios de enchentes e enxurradas no Estado ao longo do ano passado. À época, já se ressaltava que a prevenção a desastres naturais deveria estar ao lado de outras preocupações tradicionais, como saúde e educação. A cheia já mexe com as estratégias de campanha na Capital, como mostrou reportagem de Fábio Schaffner publicada ontem em Zero Hora.