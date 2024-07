A veia empreendedora e o sentimento de comunidade são características conhecidas dos gaúchos. Donos de pequenos negócios são habituados a enfrentar percalços na luta para manter as portas abertas e prosperar. No interior gaúcho, feiras, festas e exposições costumam reforçar laços da coletividade e servem para movimentar a economia local. Esses dois traços próprios do Estado se somam no processo de reerguimento do Rio Grande do Sul.