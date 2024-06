Freio de arrumação no Copom

Talvez um dos raros consensos nacionais seja a necessidade de o país ter juros mais baixos do que o atual patamar, de 10,5% ao ano. É uma condição essencial para elevar investimentos na economia real, baratear o crédito e dar fôlego aos endividados. Os cortes na taxa Selic, no entanto, têm de ocorrer em um ambiente em que os agentes de mercado percebam que, à frente, a inflação converge para as metas. As expectativas nas últimas semanas, porém, indicavam o contrário. Idealmente, o cenário internacional também deveria ajudar. Mas é outro fator ausente neste instante.