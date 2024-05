Está bastante claro para os gaúchos que as consequências das mudanças climáticas não são algo abstrato ou uma ameaça que poderia se materializar no futuro. As perdas de vidas, os prejuízos materiais bilionários, os danos na infraestrutura e os transtornos estão se consumando agora. As chuvas das últimas semanas comprovam que o Estado e a Capital estão despreparados. Negligenciou-se o cenário, já previsto pela ciência, de precipitações mais frequentes em altíssimos volumes.