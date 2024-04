Trazem alento os dados que mostram o avanço da cobertura vacinal dos imunizantes ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças de até dois anos. No Rio Grande do Sul, os números melhoraram em 16 dos 18 fármacos disponibilizados. Em todo o país, em 15. O levantamento é do Observatório de Saúde no Trabalho do Serviço Social da Indústria (Sesi), a partir de estatísticas do Ministério da Saúde.