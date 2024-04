O cenário global tormentoso eleva a importância de uma condução macroeconômica responsável no Brasil. Neste momento, cresce a tensão no Oriente Médio após o ataque do Irã a Israel. Teme-se o risco de um conflito de grandes proporções na região, com consequências inimagináveis. Nos Estados Unidos, indicadores seguem a demonstrar a atividade aquecida, uma inflação resiliente e um mercado de trabalho forte. O resultado é a postergação do início do ciclo de corte do juro pelo banco central americano.