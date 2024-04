Diagnósticos corretos são o ponto de partida para buscar as melhores soluções para qualquer problema. É um princípio que também vale para o progresso socioeconômico. Merece crédito, neste sentido, a iniciativa do governo gaúcho de propor a formulação de uma agenda de desenvolvimento para o Estado nas próximas décadas, com a colaboração da iniciativa privada e da sociedade civil. O desafio posto, outra vez, será implementar de fato as iniciativas que forem consideradas essenciais. Não foi por falta de identificação dos entraves centrais, afinal, que o Rio Grande do Sul deixou de resolver seus impasses.